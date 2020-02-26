Работница ломбарда украла украшения на 4 млн тенге, чтобы заложить их в другой

Проводятся следственные действия.

В Семее работница ломбарда похитила золотые изделия, чтобы заложить их в другой ломбард, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы УП Семея, в Ауэзовский отдел полиции обратилась директор ломбарда и заявила, что во время инвентаризации выявила недостачу золотых изделий на сумму 4 000 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Ауэзовского ОП установлено, что золотые изделия украла одна из сотрудниц ломбарда.

Выяснилась, что в течение 5 месяцев работы в ювелирном магазине 21 летняя оценщица ломбарда брала без разрешения золотые изделия, после сдавала в другой ломбард от имени своей подруги.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст.188 ч.3 УК РК. В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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