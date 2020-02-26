Машина "карлсона" попала в ДТП в Алматы

Обошлось без серьезных повреждений.

Оригинальная Daewoo Tico, уже некоторое время привлекающая внимание алматинцев, попала в аварию, передает zakon.kz.

Как рассказали участники ДТП, Daewoo Tico двигалась по ул. Джангильдина, на запад по ул. Руставели ехала Lada Priora, водитель которой выехал на перекресток, не пропустив машину-карлсона. В итоге произошло столкновение.

Серьезных повреждений авто не получили, но переоборудованная Daewoo оказалась нетранспортабельна, получив повреждение колеса и радиатора.

Водители разрешили ситуацию на месте - владелец Priora дал второму участнику аварии 40 тыс. тенге. Последний уверен, что ему хватит этого на ремонт. К слову, водитель Lada объяснил, что не заметил Tico.

Владимир - так зовут владельца интересного авто, рассказал, что у него много разных затей по переоборудованию машины. Имеется у него и "Запорожец горбатый", с которым он тоже хочет поэкспериментировать. Но пока на это нет денег. Он рассказал, что в соцсетях люди уделяют его "проекту" много внимания и даже готовы скинуться, чтобы он "шел дальше". А кто-то даже предлагает скинуться на новое авто. Владимир не против принять деньги, чтобы и дальше проектировать новшества на своих "карлсоне" и "горбатом".

Летом 2019 года машина Владимира стала часто привлекать внимание алматинцев. "Это же Карлсон, который живет на крыше" - решили очевидцы.

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