"Барыс" потерпел разгромное поражение перед плей-офф
Следующие матчи клуба состоятся 1 и 3 марта.
Фото : ХК "Барыс"26 февраля 2020, 18:08
ХК "Барыс" разгромно проиграл "Амуру" в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает zakon.kz.
Казахстанцы пропустили пять безответных шайб, которые были заброшены в равенстве. Это была последняя игра для "Барыса" в "регулярке" КХЛ.
Следующий матч команда проведет 1 и 3 марта в Нур-Султане в рамке плей-офф против магнитогорского "Металлурга".
"Амур" – "Барыс" – 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).
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