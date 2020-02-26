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"Барыс" потерпел разгромное поражение перед плей-офф

Следующие матчи клуба состоятся 1 и 3 марта.

Фото : ХК "Барыс"26 февраля 2020, 18:08

ХК "Барыс" разгромно проиграл "Амуру" в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает zakon.kz.

Казахстанцы пропустили пять безответных шайб, которые были заброшены в равенстве. Это была последняя игра для "Барыса" в "регулярке" КХЛ.

Следующий матч команда проведет 1 и 3 марта в Нур-Султане в рамке плей-офф против магнитогорского "Металлурга".

"Амур" – "Барыс" – 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).


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