"Барыс" потерпел разгромное поражение перед плей-офф

Следующие матчи клуба состоятся 1 и 3 марта.

ХК "Барыс" разгромно проиграл "Амуру" в последнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает zakon.kz.

Казахстанцы пропустили пять безответных шайб, которые были заброшены в равенстве. Это была последняя игра для "Барыса" в "регулярке" КХЛ.

Следующий матч команда проведет 1 и 3 марта в Нур-Султане в рамке плей-офф против магнитогорского "Металлурга".

"Амур" – "Барыс" – 5:0 (2:0, 0:0, 3:0).

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