Назарбаев выразил соболезнования египтянам
В связи со смертью бывшего президента.
Фото : Pixabay26 февраля 2020, 18:24
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования египтянам, сообщает zakon.kz.
Я несколько раз встречался с Мухаммедом Хосни Мубараком. Он внес вклад в укрепление отношений и развитие сотрудничества между Казахстаном и Египтом, основанного на доверии и дружбе.В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким экс-президента, а также всему народу Египта, - цитирует Назарбаева elbasy.kz.
25 февраля в Каире умер экс-президент Египта Хосни Мубарак в возрасте 91 года.
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