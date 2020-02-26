В связи со смертью бывшего президента.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования египтянам, сообщает zakon.kz.

Я несколько раз встречался с Мухаммедом Хосни Мубараком. Он внес вклад в укрепление отношений и развитие сотрудничества между Казахстаном и Египтом, основанного на доверии и дружбе.В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким экс-президента, а также всему народу Египта, - цитирует Назарбаева elbasy.kz.

25 февраля в Каире умер экс-президент Египта Хосни Мубарак в возрасте 91 года.

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