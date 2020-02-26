Кыргызстанцев помещают на карантин в бывшую американскую авиабазу

Они сдают анализы и проведут там 14 дней.

Граждан Кыргызстана и КНР, прибывших из Китая, отправляют в карантин в казармы, принадлежавшие американцам, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

По словам министра здравоохранения Кыргызстана Космосбека Чолпонбаева, все обязательно сдают анализы и 14 дней находятся в карантинной зоне.

Почему именно 14 дней? Во всем мире три недели, откуда мы взяли, что инкубационный период должен быть именно две недели, - заявил народный депутат Жыргалбек Турускулов.

Авиабаза "Ганси" - первоначальное название военной авиабазы США, располагавшейся на базе международного аэропорта Манас в Кыргызстане. США вывела войска из авиабазы в 2014 году.



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