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Новорожденная девочка с коронавирусом выздоровела через 17 дней без лекарств

Симптомы болезни у ребенка были не слишком серьезными.

Фото : gazeta.ru26 февраля 2020, 18:34

Новорожденный ребенок, инфицированный коронавирусом COVID-19, полностью выздоровел через семнадцать дней без применения лекарств, сообщает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Симптомы болезни у ребенка были не слишком серьезными, наблюдались лишь незначительные проблемы с сердцем.

У нее не было явных затруднений с дыханием, кашля или лихорадки, поэтому медикаментозно мы лечили только сердце, - отметил доктор отделения неонатологии больницы в Ухане Цзэн Линконг.

Через 17 дней анализы Сяо Сяо на коронавирус показали отрицательный результат.

Девочка по имени Сяо Сяо родилась в больнице китайского города Ухань (провинция Хубэй). Вирус COVID-19 передался ей от одного из родителей.


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