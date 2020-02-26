В зоопарках Казахстана сократилось число животных

Но прибавилось количества посетителей.

В казахстанских зоопарках сократилось количество животных на 5% за год, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Energyprom, в 2019 году в Казахстане функционировали 18 зоопарков, 11 из которых — контактные. Все они расположены в 9 регионах Казахстана. 13 зоопарков принадлежало малому бизнесу, 3 — среднему, 2 — крупному бизнесу.

Общая площадь зоопарков в 2019 году достигла 100,3 гектаров — на 1,2% больше по сравнению с показателем 2018 года (99,1 га). На этой площади расположены помещения для животных, птиц и рыб площадью в 56,3 тысячи квадратных метров.

Наибольшая общая площадь помещений для животных, птиц и рыб — у зоопарков Шымкента (21 тыс. кв. м, 1 зоопарк), Алматы (20,9 тыс. кв. м, 2 зоопарка) и Карагандинской области (8,2 тыс. кв. м, 4 зоопарка).

По количеству содержащихся в зоопарках видов животных, птиц и рыб лидирует Южная столица: 383 вида. Среди них 75 видов млекопитающих, 118 видов птиц.

На второй строчке располагается Шымкент. В зоопарке этого региона обитают 266 видов животных, птиц и рыб, в список которых входит 71 вид млекопитающих, 89 видов птиц, 28 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных, 70 видов рыб и 5 видов беспозвоночных.

Замыкает ТОП-3 Карагандинская область: 257 видов животных, птиц и рыб, среди которых 78 видов млекопитающих, 72 вида птиц, 30 видов пресмыкающихся, 9 видов земноводных, 58 видов рыб и 10 видов беспозвоночных.

Общее количество экземпляров за 2019 год составило 16,6 тыс. животных, птиц и рыб — на 5,2% меньше, чем годом ранее.

За 2019 год казахстанские зоопарки посетили 1,7 млн человек, годовой рост составил 2,6%. Для посетителей было проведено более 4 тысяч экскурсий и организовано 30 выставок.

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