Внук Елизаветы II Гарри попросил не называть его принцем

С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону.

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью. Ведущая мероприятия Аиша Хазарика представила гостям монарха перед его выступлением. В своем обращении к ним она сказала, что принц ясно выразился, что "мы все должны называть его просто Гарри".

Она призвала гостей тепло поприветствовать Гарри.

'Just call him Harry'



Watch as the Duke of Sussex is introduced to the crowd without Royal title at a summit for his sustainable tourism project, Travalyst.



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Принц Гарри прибыл из Канады в Эдинбург без жены актрисы Меган Маркл и сына Арчи. В рамках поездки он выполнит свои последние королевские обязанности перед тем, как его вместе с супругой лишат королевских титулов.

С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи. В этот же день их титулы герцога и герцогини Сассекских станут недействительными. Королева также запретит супругам использовать слово "королевский" (royal) для своих проектов.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от звания членов королевской семьи 8 января. Пара отметила, что планирует жить в Канаде и стать полностью финансово независимой. Однако супруги продолжат поддерживать королеву и "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".

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