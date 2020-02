Внук Елизаветы II Гарри попросил не называть его принцем

Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью. Ведущая мероприятия Аиша Хазарика представила гостям монарха перед его выступлением. В своем обращении к ним она сказала, что принц ясно выразился, что "мы все должны называть его просто Гарри".

Она призвала гостей тепло поприветствовать Гарри.

'Just call him Harry'



Watch as the Duke of Sussex is introduced to the crowd without Royal title at a summit for his sustainable tourism project, Travalyst.



Read more: https://t.co/0g5UNPxaB0 pic.twitter.com/Dom7FpMJeJ