Внук Елизаветы II Гарри попросил не называть его принцем
С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону.
Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью. Ведущая мероприятия Аиша Хазарика представила гостям монарха перед его выступлением. В своем обращении к ним она сказала, что принц ясно выразился, что "мы все должны называть его просто Гарри".
Она призвала гостей тепло поприветствовать Гарри.
'Just call him Harry'— LBC News (@LBCNews) February 26, 2020
Watch as the Duke of Sussex is introduced to the crowd without Royal title at a summit for his sustainable tourism project, Travalyst.
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Принц Гарри прибыл из Канады в Эдинбург без жены актрисы Меган Маркл и сына Арчи. В рамках поездки он выполнит свои последние королевские обязанности перед тем, как его вместе с супругой лишат королевских титулов.
С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи. В этот же день их титулы герцога и герцогини Сассекских станут недействительными. Королева также запретит супругам использовать слово "королевский" (royal) для своих проектов.
Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от звания членов королевской семьи 8 января. Пара отметила, что планирует жить в Канаде и стать полностью финансово независимой. Однако супруги продолжат поддерживать королеву и "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".
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