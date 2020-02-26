Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Шарапова- победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах.
Победительница пяти турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Шарапова на текущий момент занимает 373-е место в рейтинге WTA.
Ранее россиянка заявляла, что не собирается останавливаться и будет продолжать играть.
Мария Юрьевна Шарапова - российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы), одна из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов мира.
Заслуженный мастер спорта России.
Достижения:
Победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).
Победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде.
Обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка (2015).
Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.
Финалистка двух юниорских турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-2002) в одиночном разряде.
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