На 1,5 млрд тенге оказана социальная помощь больным туберкулезом

Благодаря этому пациенты не прерывают лечения.

В снижении заболеваемости и смертности от туберкулеза большую роль играет социальная помощь больным, сообщает zakon.kz.

По мнению международных экспертов, эффективность лечения больных туберкулезом в Казахстане на сегодня является одной из самых высоких в мире. Так, в прошлом году среди впервые выявленных в нашей стране больных с чувствительным туберкулезом она составила 87,5% при стандарте ВОЗ - 85%, а с множественной лекарственной устойчивостью туберкулез соответственно 81,3% и 75%.

В целом за последние десять лет заболеваемость по туберкулезу у нас снизилась в 2-3 раза, а смертность - в шесть раз. По мнению врачей, этому способствуют внедрение новейшей техники и передовых технологий, а также полное обеспечение больных лекарственными препаратами, которые выдаются им совершенно бесплатно на протяжении всего курса лечения и реабилитации.

По словам директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК Малика Аденова, немаловажную роль играет и оказание социальной помощи больным, которая оказывается им в рамках государственной программы.

- Чтобы стимулировать больных и повысить их интерес к своему лечению, потому что срок лечения туберкулеза достаточно продолжительный, минимум шесть месяцев, мы на этапе амбулаторного лечения обеспечиваем их социальной помощью. По итогам прошлого года социальной помощью было охвачено более подавляющее большинство пациентов - 85 процентов.

Как пояснил врач, социальную помощь оказывают местные акиматы по тем спискам, которые предоставляют им противотуберкулезные службы и центры фтизиологии и пульмонологии.

- В целом по республике эта цифра в 2019 году составила около полутора миллиардов тенге, - уточнил директор центра. – Благодаря этому пациенты не прерывают лечения.

Медицинские работники убеждены, что больные должны получать такую социальную регулярно, ежемесячно. При этом единственным условием для них является то, что они должны своевременно пропить все назначенные им лекарственные препараты. Зачастую это делается под дистанционным наблюдением медработника с использованием сматрфонов.

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