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Токаев поручил детально разобраться с финансовыми пирамидами

Он заявил о недопустимости повторения подобных случаев.

Фото : Акорда26 февраля 2020, 19:44

Президент Казахстана провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка, передает zakon.kz.

По информации Акорды, были рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам.

Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем и важности проведения работы по повышению финансовой грамотности населения.

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Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы регистрации автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС с нарушением национального законодательства.

Президент дал поручение Правительству подготовить варианты решения данной проблемы с учетом казахстанского законодательства, а также интересов как государственного бюджета, так и владельцев автотранспортных средств.

Ранее сообщалось, что ущерб от ломбардов и финансовых пирамид в Казахстане оценили в 5 млрд тенге.


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