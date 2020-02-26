​Из алматинских рек вывезли снег и мусор объемом на 80 КАМАЗов

Разрабатывается ПСД на строительство и реконструкцию 376 км арычных сетей.

Из 7 км алматинских рек вывезли 403 кубометров снега и твердо-бытовых отходов, что примерно равняется 80 КАМАЗам, сообщает zakon.kz.

По информации ДЧС Алматы, очищение рек происходило во время командно-штабных учений Көктем-2020.

Основное учение провели на 3 участках в Наурызбайском и Алатауском районах, на русле реки "Каргалы", где проведены работы по расчистке русла реки от наледи и наносов, а также обрезка кустарников протяженностью более 1 км.

Проведенные работы в последующем позволят снять угрозу подтопления 500 объектам различного назначения с общим количеством проживающих и работающих 1800 человек (в случае повышения расхода воды в русле реки "Каргалы").

Кроме того, учения проведены и в остальных 6 районах города, в рамках учения очищены русла рек и каналов от снега, наледи и твердо-бытовых отходов.

Всего очищено 7 км. русел рек, вывезено более 403 кубометров снега и твердо-бытовых отходов.

На учения было задействовано 300 человек и 52 единиц техники; из них 100 человек и 5 единиц техники Регионального командования "Оңтүстік" Национальной Гвардии, 153 человека и 39 единиц техники от служб гражданской защиты города, а также 46 человека и 8 единиц техники от территориальных подразделений Комитета по ЧС МВД РК. ​

В целях организации системного мониторинга и выработки мер по предупреждению и ликвидации последствий подтоплений в 2019 году на учет ДЧС было взято 26 часто подтапливаемых участков. Из них на сегодняшний день риски устранены на 9 участках, по остальным 17 участкам разрабатывается ПСД на строительство и реконструкцию арычных сетей общей протяженностью 376 км.​

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