Токаев: Необходимо своевременно провести капитальный ремонт школ

Также была отмечена важность принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром образования и науки Асхатом Аймагамбетовым, передает zakon.kz.

Как сообщает Акорда, президент заслушал отчет руководителя профильного ведомства о ситуации в сфере образования и науки.

Токаев обратил внимание на необходимость дальнейшего повышения качества высшего образования, сокращения разрыва в качестве обучения в городских и сельских школах. Также была отмечена важность принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием, а также проведения активной воспитательной работы в школе.

Президент заявил о необходимости совместно с акимами регионов решить проблемы аварийных и трехсменных школ, своевременно провести капитальный ремонт учебных заведений.

Глава республики поручил принять меры по модернизации системы финансирования и управления научной сферой, увеличению финансирования науки, повышению эффективности подготовки научных кадров.

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