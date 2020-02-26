Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Власти Гонконга выплатят всем жителям города по $1200

В качестве меры поддержки из-за вируса.

Фото : Pixabay26 февраля 2020, 20:32

Администрация Гонконга выплатит местным жителям по 10 тыс. гонконгских долларов ($1200) в качестве меры социальной поддержки из-за ситуации с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт бюджета города.

Деньги получат постоянные жители специального административного района в возрасте от 18 лет. Это мера направлена стимулировать местное потребление и поддержать экономику.

Власти также сократят некоторые налоги и оплатят один месяц аренды для малоимущих, которые снимают государственное жилье.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты