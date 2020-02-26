Власти Гонконга выплатят всем жителям города по $1200
В качестве меры поддержки из-за вируса.
Фото : Pixabay26 февраля 2020, 20:32
Администрация Гонконга выплатит местным жителям по 10 тыс. гонконгских долларов ($1200) в качестве меры социальной поддержки из-за ситуации с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт бюджета города.
Деньги получат постоянные жители специального административного района в возрасте от 18 лет. Это мера направлена стимулировать местное потребление и поддержать экономику.
Власти также сократят некоторые налоги и оплатят один месяц аренды для малоимущих, которые снимают государственное жилье.
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