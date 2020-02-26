Алматинцы недовольны переполненным общественным транспортом

В частности, жалобы поступают на 57 маршрут.

Жители Алматы жалуются на переполненность общественного транспорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

Горожанка Александра Чернышова сетует, что автобусы приходят на остановку переполненные и ездят раз в 30 минут.

Больше всего жалоб поступает на 57 маршрут. Алматинцы отмечают, что попасть в салон автобуса с каждым днем все сложнее.

Туда не залезешь. И водители достаточно невнимательны к детям. При мне был случай, когда водитель прищемил дверью ребенка и даже никак не отреагировал. Вот такое отношение есть среди водителей 57 автобуса, - заявила жительница Алматы Сахиба Тенелбаева.

Также алматинцы отмечают, что из-за давки случаются карманные кражи.

Проблему переполненности маршрута перевозчики связывают с ростом численности населения микрорайона "Саялы". За последние два года число местных жителей увеличилось в несколько раз.

Когда маршрут №57 запускался, в то время микрорайон "Саялы" там было только 3, дома заселено. Постепенно микрорайон начал застраиваться. Тогда 9-метровые автобусы там ходили. Мы в марте 2018 года первые 10,5 - метровые автобусы запустили. И постепенно начали комплексы застраиваться вдоль Момышулы, - сообщил технический директор ТОО "Талап".

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