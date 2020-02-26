Жилищный кооператив обманул алматинцев на 200 млн тенге

На счет компании переводили до 20% от стоимости квартир.

Полицейские Алматы расследуют новую аферу на рынке недвижимости, передает zakon.kz.

Как сообщает KTK, жертвами председателя жилищного кооператива стали свыше 60 человек. Они переводили 20% от стоимости квартиры или дома на счета компании. Им обещали в течение года обеспечить жильем, но компания неожиданно закрылась.

Это, получается, как сетевой маркетинг. Вот мы, например, три человека по 5 миллионов скинулись – за 15 миллионов купили Айжан. Еще другие – купили мне. Они сказали: "Все дома, которые есть, мы продадим. И вам в первую очередь мы выплатим деньги, если даже вам не выкупим". Уже мои хозяева не ждут. Айжан говорит: «Не получится сделка». И дает мне гарантийное письмо. То, что по ее вине 1 миллион 800 пропали мои. И 3 миллиона 200 тысяч тенге – это что я положила первый взнос, - рассказала потерпевшая Тлеулес Калелова.

Заявления подали 64 человека. Председатель жилищного кооператива вину признала, но ее не задержали из-за того, что она недавно родила ребенка.

Непременно материалы уголовного дела будут направлены в суд, но, предположительно, через два месяца, потому что очень большой объем работы. Нужно будет исследовать показания каждого заявителя, а их 64 человека. Сейчас, по предварительным подсчетам, 200 миллионов тенге, - заявила представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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