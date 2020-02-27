Кокшетауцы третий день сидят без воды и топят снег

Замакима пообещал вскоре обеспечить водой жителей города.

Жители Кокшетау третий день остаются без воды сообщает zakon.kz.

По информации Astanatv, кокшетауцы остались без воды из-за аварии в канализационном коллекторе. Дать воду местные власти обещали еще накануне.

Люди ходят и набирают техническую воду. Кто-то снег растапливает. У нас дождь идет, все тает. С водосточных труб берут. Работы ведутся, все что нам говорят. Люди пути-выходы ищут, где взять воду. Обещали подвозить воду на машинах - до сих пор нет машин. Вообще воды нет. Не включается вообще. У нас в городе всегда была проблема с водой. Если идет, то бежит коричневая, ржавая. Это не только сегодня, это постоянно такое творится, - рассказал местный житель Бахыт.

Заместитель акима Кокшетау Сагындык Шабаров заявил, что принимаются меры и авария была устранена 27 февраля:

- Воду дали жителям?

- Да, воду поэтапно даем. Включаем. Дело в том, что надо будет немножко набраться терпения. Порядка 4-5 часов резервуары будут наполняться. Но буквально в настоящее время микрорайон "Бирлик" и микрорайон "Бейбитшилик", и частично центр города уже с водой. Процесс наполнения уже идёт.

- И когда уже весь город получит воду?

- Весь город... где-то приблизительно часов в 11-12 будет с водой город...

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