В Грузии и Финляндии зафиксированы случаи заражения коронавирусом
За сутки уже 10 стран подтвердили первое заражение.
Фото : Pixabay27 февраля 2020, 01:03
В Грузии и Финляндии обнаружили зараженных коронавирусом, сообщает zakon.kz.
Вирус был диагностирован у гражданина Грузии, который прибыл в страну из Ирана через Азербайджан. Пациент доставлен в инфекционную больницу, - цитирует министра здравоохранения Грузии Екатерину Тикарадзе ТАСС.
В Финляндии случай заражения обнаружили у гражданина страны, прибывшего из Италии, второй страны по количеству инфицированных.
Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациентка находится на лечении в университетской больнице Хельсинки, - сообщили в медицинском округе Хельсинки.
Таким образом, уже 10 стран заразились коронавирусом за последние сутки.
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