Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом - Путин
Также он заявил, что будет уместно отразить в законе, что РФ будет бороться с фальсификацией истории.
Фото : пресс-служба Кремля27 февраля 2020, 02:29
Президент России Владимир Путин заявил, что невозможно украсть у страны победу в Второй мировой войне, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу - попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет, но попытки такие предпринимаются, это правда, попытки, исходя из сегодняшней конъюнктуры, - сказал Путин.
По его словам, будет уместно аккуратно отразить в Основном законе страны, что РФ будет противостоять таким попыткам.
Вполне уместно обратить на это внимание и на историческую правду, на недопустимость фальсификации истории, умаления значения подвига народа при защите Отечества, все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, - добавил он.
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