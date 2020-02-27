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Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом - Путин

Также он заявил, что будет уместно отразить в законе, что РФ будет бороться с фальсификацией истории.

Фото : пресс-служба Кремля27 февраля 2020, 02:29

Президент России Владимир Путин заявил, что невозможно украсть у страны победу в Второй мировой войне, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

По поводу того, что кто-то хочет украсть у нас Победу - попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет, но попытки такие предпринимаются, это правда, попытки, исходя из сегодняшней конъюнктуры, - сказал Путин.

По его словам, будет уместно аккуратно отразить в Основном законе страны, что РФ будет противостоять таким попыткам.

Вполне уместно обратить на это внимание и на историческую правду, на недопустимость фальсификации истории, умаления значения подвига народа при защите Отечества, все чрезвычайно важно, все ляжет в копилку общественного сознания, пойдет на благо страны, - добавил он.


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