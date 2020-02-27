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334 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Южной Корее

Общее число заболевших достигло 1595.

Фото : Lee Jin-man27 февраля 2020, 07:20

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 334, достигнув 1595, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Число умерших составило 12 человек, - сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Большинство новых случаев заражения приходится на город Тэгу (307), в Сеуле зарегистрировано шесть случаев.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.


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