334 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Южной Корее
Общее число заболевших достигло 1595.
Фото : Lee Jin-man27 февраля 2020, 07:20
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 334, достигнув 1595, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Число умерших составило 12 человек, - сообщил в четверг Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
Большинство новых случаев заражения приходится на город Тэгу (307), в Сеуле зарегистрировано шесть случаев.
В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю, он начнется 9 марта.
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