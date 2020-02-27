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В Китае более 400 новых случаев заражения коронавирусом за день

Скончались 29 человек.

Фото : expert.ru27 февраля 2020, 08:10

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2744, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Выздоровели 32 495 человек, всего зафиксировано 78 497случаев заражения, - говорится в сообщении государственного комитета по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксированы 78 тысяч 497 подтвержденных случаев заражения, из больниц выписаны всего 32 тысячи 495 человек, а общее число скончавшихся достигло 2 тысяч 744 человек.

За сутки было зарегистрировано 29 погибших от вируса, 433 заразившихся и 2750 выздоровевших.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрированы 409 новых случаев заражения, 26 человек скончались.


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