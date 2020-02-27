На трассе в Актюбинской области перевернулся автобус с гражданами Таджикистана
В салоне находилось 48 человек - 3 казахстанских водителя и 45 пассажиров из Таджикистана.
Фото : Диапазон27 февраля 2020, 08:37
26 февраля, примерно в 20:00, в 20 километрах от поселка Карабутак на скользком участке дороги автобус съехал в кювет и упал на бок, сообщает zakon.kz со ссылкой на Диапазон.
Автобус ехал из Шымкента в Екатеренбург. В салоне находилось 48 человек - 3 казахстанских водителя и 45 пассажиров из Таджикистана, - говорится в сообщении ДП Актюбинской области.
В результате ДТП пострадавших нет. Силами патрульной полиции и ДЧС пассажиры эвакуированы в кемпинг.
Департамент полиции Актюбинской области предупреждает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также при выезде за пределы населенных пунктов учитывать дорожно-метеорологические условия.
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