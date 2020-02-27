В XXI веке казахские традиции все еще актуальны - Килыбай Нурдаулет

Традиции взаимопомощи у казахстанского народа всегда были сильны.

Заместитель акима Мангистауской области Килыбай Нурдаулет призывает чтить казахские традиции, передает zakon.kz.

По его словам, западные регионы Казахстана отличаются от других областей нашей большей страны. Об этом он написал пост в Facebook.

На западе чтят аруахов. Отмечают праздник весны "Көрісу айт" (празднуется 14 марта). Здесь самое большое число святых мест, что является одним из стимулов развития туризма в Западном регионе.

В общем, на западе Казахстана по-особому относятся к традициям казахского народа. Публикация Килыбая Нурдаулета еще раз подтверждает это. В своем посте, он обратил внимание на конфликты в семье между мужем и родственниками жены. Во многих культурах, есть много анекдотов на эту тему, что говорит о непростых взаимоотношениях. Вспомним массу разных анекдотов про тещу…

Килыбай Нурдаулет обращает внимание на то, что среди нашего молодого поколения также появилась эта проблема. Однако, в традиционной казахской культуре, отношение джигита к родителям жены и другим родственником было совсем иным. Нурдаулет вспоминает о традиции "Босағаға ілу". Когда невесту провожали из родительского дома, жених понемногу отстает. Выходя последним из дома своего свекра, оставляет свою верхнюю одежду на двери. Этим жених говорит, что родители невесты могут относиться к нему как к своим собственным детям.

Этот пост заставил нас задуматься, актуальны ли казахские традиции в XXI веке?

Конечно, есть много архаизмов, обычаев, выглядящих сегодня, по меньшей мере, странно. Но есть и добрые, нужные и сегодня традиции. Например, обычай "Асар", когда родственники или соседи, собираются вместе, чтобы выполнить неподъемную для одной семьи работу. Такое вот древнеказахское волонтерство. Также перед кочевкой, неимущим родичам всегда выделялся скот, чтобы перевезти домашний скарб. Возрождение таких исторических традиций, следование им – это и есть Рухани Жаңғыру.

Вообще, традиции взаимопомощи у нашего народа всегда были сильны. Представители всех сосланных на территорию Казахстана народов помнят и всегда говорят об этом. С обретением независимости, мы сразу вспомнили о своих соплеменниках, кому пришлось покинуть родину во времена сталинских репрессий и призвали их вернуться. Иногда, конечно случались курьезы. Недавно в социальной сети Facebook, житель Мангистау выразил благодарность акиму области, Серикбаю Трумову, а также Нурдаулету Килыбаю и Бисен Черкешеву за помощь в приватизации квартиры. Семья Армана Ильясова и еще четыре семьи, в 2001 году, вернулись на историческую родину из Узбекистана. Вернулись по приглашению акима области. В Актау каждой семье были предоставлены служебные квартиры. С 2011 года, наши возвратившиеся соплеменники безуспешно пытались приватизировать свое жилье (за это время сменилось 5 акимов Мангистауской области). Проблему удалось решить только после личного приема у назначенного акимом области Серикбая Трумова.

Публикация Килыбая Нурдаулета поставила интересный вопрос, и мы просим наших читателей писать о том, какие еще забытые традиции чтят на западе Казахстана. Например, в преддверии весны интересно узнать как там празднуют "Көрісу айт" и Наурыз? Жителей других регионов тоже просим писать как они празднуют и празднуют ли вообще "Көрісу айт", а также о других сохранившихся древних обычаях.

Для справки:

Килыбай Нурдаулет известен тем, что будучи президентом АО "Пассажирские перевозки", сделал номер своего мобильного телефона круглосуточной горячей линией. Пассажиры Национального перевозчика, через мессенджер WhatsApp могли оставить свои жалобы в режиме 24/7.

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