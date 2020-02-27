С первого марта в столице стартует городская акция "Ардагерлерге мың алғыс"

Пока инициативу поддержали более 200 волонтеров.

В первый день весны по инициативе городского штаба волонтеров в Нур-Султане стартует масштабная акция "Ардагерлерге мың алғыс", посвященная Дню благодарности, передает zakon.kz.

В этот день волонтеры поздравят ветеранов войны и тружеников тыла. Они будут навещать дома ветеранов, вручать им продуктовые корзины. По словам организаторов, цель акции – привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения как важнейших духовно-нравственных ценностей, оказание посильной помощи ветеранам, а также укрепление единства народа Казахстана.

День благодарности – это оказание уважительного отношения каждого гражданина страны друг к другу, которые на пути построения Независимого Казахстана под руководством Елбасы за столь короткий период преодолели непростые времена. Именно в этот день мы даем старт акции "Ардагерлерге мың алғыс", которая ознаменует начало подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В течение года в акции примут участие около 5000 волонтеров, – сообщил руководитель КГУ "Астана жастары" Чингиз Тлеулин.

На сегодняшний день инициативу поддержали более 200 волонтеров, это – школьники, студенты колледжей и вузов, молодежные организации, представители неправительственного сектора и этнокультурных объединений. С 1 марта до конца года в рамках акции будет проведен комплекс мероприятий, в том числе: вручение продуктовых корзин, оказание помощи по благоустройству и обустройству жилья ветеранов, посещение домов ветеранов войны, проведение профилактического медицинского осмотра.

Так, волонтеры РОО "Молодые медики Казахстана" планирует провести профилактический медицинский осмотр ветеранов войны и тружеников тыла. В рамках акции будут охвачены более 400 ветеранов войны и тружеников тыла. Акция "Ардагерлерге мың алғыс" - своеобразный старт к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Последующие юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, будут отмечаться и сопровождаться разного рода практическими мерами в рамках празднования национальных и государственных праздников, до конца 2020 года.

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