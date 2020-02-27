Уханьский коронавирус добрался до Греции

Власти выявляют тех, кто контактировал с заболевшей женщиной.

Страшный коронавирус добрался и до Греции. 26 февраля стало известно о первом случае заражения в стране, передает zakon.kz.

По данным пресс-секретаря минздрава Греции Сотириса Циодраса, как сообщает evropakipr.com, COVID-2019 был выявлен у 38-летней женщины, прибывшей в Салоники с севера Италии. Пациентку поместили в инфекционное отделение.

Она чувствует себя хорошо, за ней в Салониках наблюдает команда опытных коллег, — сказала представитель минздрава.

Греческие власти выявляют тех, кто контактировал с заболевшей женщиной. Они будут помещены в карантин.

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Кроме того, был опубликован список "срочных мер", которые могут быть введены в случае эпидемии. В нем фигурируют варианты закрытия школ, портов и аэропортов, временное трудоустройство сверхштатного персонала на госслужбу, заказ дополнительного медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты от вируса. За нарушение правил, препятствующих распространению инфекции, виновных могут отправить в тюрьму на срок до двух лет.

Греция — страна с населением 11 миллионов человек, которая ежегодно принимает порядка 30 миллионов туристов. Для лечения пациентов, являющихся носителями коронавирусной инфекции, греческие власти выделили 13 больниц по всей стране.

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