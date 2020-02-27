ПРАВМЕДИА: Как казахстанцы восприняли обязательное медстрахование
Ведущая онлайн-конференции – Сауле Кисикова.
Фото : bm.img.com.ua27 февраля 2020, 11:29
Сегодня в 11:00 состоится прямой эфир на тему "Диалог с организаторами ОСМС: как казахстанцы восприняли обязательное медстрахование?", передает zakon.kz.
На онлайн-конференции компетентный спикер ответит на вопросы читателей, приведет цифры из реальной практики внедрения ОСМС.
Будут также рассмотрены следующие темы:
В чем разница между ГОБМП и ОСМС?
О ситуации с гражданами, которые не определились со статусом застрахованности;
Каких медицинских услуг стало больше благодаря ОСМС.
Ведущая онлайн-конференции – Сауле Кисикова, руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования.
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