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ПРАВМЕДИА: Как казахстанцы восприняли обязательное медстрахование

Ведущая онлайн-конференции – Сауле Кисикова.

Фото : bm.img.com.ua27 февраля 2020, 11:29

Сегодня в 11:00 состоится прямой эфир на тему "Диалог с организаторами ОСМС: как казахстанцы восприняли обязательное медстрахование?", передает zakon.kz.

На онлайн-конференции компетентный спикер ответит на вопросы читателей, приведет цифры из реальной практики внедрения ОСМС.

Будут также рассмотрены следующие темы:

В чем разница между ГОБМП и ОСМС?

О ситуации с гражданами, которые не определились со статусом застрахованности;

Каких медицинских услуг стало больше благодаря ОСМС.

Ведущая онлайн-конференции – Сауле Кисикова, руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан, доктор медицинских наук, магистр делового администрирования.


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