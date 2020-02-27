Чемпионат мира по шорт-треку отменили из-за коронавируса

В Международном союзе конькобежцев ISU заявили, что поддерживает всех тех, кто затронут ситуацией с распространением коронавируса.

Чемпионат мира по шорт-треку, который по плану должен был пройти в марте в Южной Корее, отменен из-за эпидемии коронавируса в этой стране, передает zakon.kz.

В Международном союзе конькобежцев ISU заявили, что поддерживает всех тех, кто затронут ситуацией с распространением коронавируса и кому эта ситуация может угрожать, и желает успеха всем тем, кто борется с преодолением кризиса, с надеждой и ожиданием, что ситуация будет восстановлена как можно скорее.

В свете запланированного на 13-15 марта 2020 года в Сеуле (Южная Корея) чемпионата мира по шорт-треку - ISU особенно внимательно следил за ситуацией в Сеула. Через корейский Союз конькобежцев ISU была информирована о том, что компетентные власти города Сеула распорядились закрыть ледовый каток Мокдонг и отменить все запланированные соревнования. Поэтому ISU не в состоянии провести чемпионат мира по шорт-треку 2020 года в вышеупомянутую запланированную дату. ISU благодарит Корейский союз конькобежцев за их усилия по подготовке к этому мероприятию и за их сотрудничество на критическом мониторинговом этапе, приведшем к этому решению, - сообщил в своем официальном заявлении ISU.

В организации добавили, что с учетом неопределенного развития коронавируса во всем мире, ограниченных и неопределенных наличных временных промежутков в предстоящие недели и логистических проблем потенциальных организаторов и команд-участниц было бы трудно добиться переноса или отсрочки проведения мирового первенства, но не исключили такой вариант, если обстоятельства позволят это сделать в надлежащее время.

Прежде чем принять окончательное решение, ISU будет оставаться в тесном контакте с Корейским союзом конькобежцев и членами ISU. ISU сожалеет, что самое важное ежегодное мероприятие по шорт-треку не может быть проведено так, как планировалось, но полагает, что в нынешних обстоятельствах члены ISU, шорт-трекисты и болельщики поймут это решение, - сообщили в ISU и выразили соболезнования семьям погибших от коронавируса во всем мире.

Добавим, что в текущем сезоне-2019/20 Кубка мира по шорт-треку казахстанец Абзал Ажгалиев выиграл итоговую бронзовую медаль на дистанции 500 метров. О том, повлияла ли ситуация с коронавирусом в мире на проведение Этапов Кубка мира по лыжному фристайлу-акробатике и лыжному фристайлу-могулу в Алматы, читайте здесь.

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