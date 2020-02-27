Инфекционист о коварном коронавирусе: Можно победить только вместе с населением

Если население будет понимать масштабность проблемы и правильно действовать, то можно избежать огромных потерь.

Заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Медицинского университета "Астана" Динагуль Баешева поделилась рекомендациями, как максимально обезопасить себя от риска заболеть коронавирусом, передает zakon.kz.

Сейчас все мировое сообщество обеспокоено этой новой инфекцией. За очень небольшой срок она распространилась по многим странам мира. Этого не избежали даже те страны, в которых, казалось бы, все необходимое для профилактики есть, включая наличие современных тепловизоров. Мы убедились в том, что подход в деле профилактики коронавирусной инфекции должен быть системным и комплексным. Все государства работают над решением этой проблемы, но как сказали ученые из Китая, эту инфекцию можно победить только вместе с населением. Если население будет понимать масштабность проблемы и правильно действовать, то можно избежать огромных потерь, - сказала Динагуль Баешева МИА "Казинформ".

По ее словам, если население не будет соблюдать рекомендованных врачами правил и нормативов, то добиться положительных результатов будет сложно.

Во-первых, нужно воздержаться от выезда в те страны, о которых регулярно информирует Минздрав. В ближайшие 3-4 месяца. Многие жалуются на то, что пропадают билеты на отдых. Но нужно понимать, что жизнь гораздо дороже билетов. Во-вторых, если все же человек поехал и вернулся, он должен сознательно относиться ко всем мероприятиям, которые рекомендует Минздрав в таких случаях. У нас есть список стран, которые представляют опасность в плане коронавируса. Это очень коварный вирус – вроде бы его усиленно контролируют, тем не менее, он проникает. Поэтому сами люди могут оказаться носителями этой инфекции. При любой инфекции бывают здоровые вирусоносители, когда человек не болеет, но является носителем этого вируса, - отметила инфекционист.

Также она порекомендовала не посещать места скопления людей, пока угроза заразиться коронавирусом не исчезнет.

Потому что там большая вероятность столкнуться с носителями вируса. И человек незаметно для себя может заразиться. Если даже он сам не заболеет, он перенесет инфекцию людям, для которых инфекция более опасна. Как правило, дети до 5 лет и люди старше 65 лет, имеющие сопутствующее заболевание, наиболее подвержены риску заболеть. Очень важный момент – в эти 3 месяца максимально ограничить посещение общественных мест. Если нет необходимости просто так ходить в торгово-развлекательном центре, то этого не нужно делать. Именно разобщение людей даст колоссальный эффект. Пока не выглянет солнце, не пойдут ультрафиолетовые лучи, нужно сидеть дома. Желательно, если такая возможность, ограничить и проведение массовых мероприятий, каких-то собраний, - заключила Д. Баешева.

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