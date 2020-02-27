Родные пропавшего бизнесмена предполагают, что его могли похитить

Многие подробности для них остаются загадкой. У семьи есть своя версия.

Правоохранительные органы продолжают поиски пропавшего в Кызылорде 72-летнего бизнесмена, передает zakon.kz.

Дело о его пропаже переквалифицировали на убийство.

Тынымбай Баженов пропал почти две недели назад. Утром он отправился на ежедневную прогулку, и домой не вернулся. Родные обратились в полицию.

Это не говорит о том, что мы располагаем сведениями, что его убили. Просто это требование закона. По результатам поисковых мероприятий, если его обнаружат живым, то дело просто будет закрыто в соответствии с требованиями УПК РК, - сообщил телеканалу "Астана" Талгат Алибаев, первый зампрокурора Кызылординской области.

Родные Тынымбая Баженова недовольны ходом следствия. Многие подробности для них остаются загадкой. У семьи есть своя версия.

Мы подавали на биллинг сотовых операторов, которые в этом месте находились с 5 до 7 утра. Но был отказ от судьи. До сих пор причина отказа неизвестна. Думаем, может быть ДТП, потом забрали в машину и увезли. Второе предположение - может быть похищение, - сказала дочь пропавшего Гайни Баженова.

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