Звезды дали совет, как не комплексовать из-за фигуры

Как выяснилось, проблема кроется в психологии и нужно сделать еще кое-что.

Рано или поздно каждый парень слышит от девушки фразу "Я – толстая", или, что еще хуже: "Скажи мне, я реально поправилась?". Причем, это говорят вполне стройные представительницы прекрасного пола с прекрасной фигурой. Корреспондент zakon.kz побывал на премьере фильма "Я – пышка" и выяснил у казахстанских звезд шоу-бизнеса и дизайнеров, нужно ли ориентироваться на стандарты красоты типа "90-60-90" и что важнее – душа или внешность.

В интернете, модных журналах и в Instagram в цене стройные девушки с плоским животом, под их фотографиями тысячи восхищенных комментариев от мужчин, которые одинокими вечерами представляют себе Бог знает, что. А как быть девушкам, кто немного полнее? Неужели они не заслужили счастья быть любимой и должны всю жизнь страдать комплексом неполноценности? Казахстанский дизайнер, со-основатель Алексей Чжен считает, что проблема кроется в психологии, и пышки могут быть звездами подиумов и соцсетей, если оставят депрессивные мысли и хотя бы немного будут работать над собой.

Конечно, дизайнер может изменить, но прежде всего тот человек, который хочет измениться, должен сам этого хотеть. Если он не будет этого делать вообще, никакой суперспециалист не сможет помочь, одной одеждой не обойдешься, нужно менять свое внутреннее состояние и тогда все встанет на свои места, – считает Чжен.

Он всегда делает коллекции для полных женщин, не подразделяет людей на больших и маленьких.

"Я не думаю, что модели плюс сайз не популярны, скорее, это связано с производством. Вещи, которые делаются для полных женщин, должны быть не скучными, достойными, интересными", - сказал он.

С ним солидарна дизайнер Назым Карпыкова, создавшая за 3 месяца для фильма "Я – пышка" более 300 экслюзивных платьев.

В ателье часто приходят полные девушки, так как они не могут найти в обычных магазинах готовые наряды, но хотят быть такими же красивыми, индивидуальными. В основном, заказывают образы в ателье. У меня коллекция и для стандартных, и для пышек. Я думаю, каждая девушка красива, все индивидуально. Не важно, какая фигура, пусть даже девушка полная, она все равно красивая, и дизайнеры просто помогают сделать самый лучший образ, - сказала Назым.

По сюжету фильма главная героиня Пышка — обладательница аппетитных форм, больше 100 кг обаяния, приправленных щепоткой комплекса неполноценности и обильно сдобренных верой в чудеса. Наша героиня — помощница главного дизайнера модного дома, которая бессовестно ворует ее идеи для своих коллекций. Пышка мечтает о собственной коллекции одежды и тайно влюблена во владельца модного дома — красавца Макса.

Все меняется, когда Пышке в наследство от бабушки достается волшебный наперсток. Исполнительница главной роли, дебютантка Назерке Назарова призналась, что после съемок многое переосмыслила.

"Я всю жизнь страдала, с детства была пышкой. Сейчас я люблю себя, внутри и снаружи красивая, у меня душа красивая, и это самое главное", - поведала Назерке.

Впрочем, не меньше комплексов испытывают стройняшки, едва их вес увеличился хотя бы на 1 кг.

"В силу того, что мы всегда выступаем, на съемках, нам приходится смотреть за собой, следить за трендами, новинками, идти в ногу со времени. Этого требует наша профессия. Конечно, у любой девушки есть комплексы, маленькие или большие. Если бы было волшебство, мы бы поменяли в себе по мелочам что-то, где-то можно подправить, но в целом мы собой довольны", - рассказали участницы группы КешYOU.

А что же говорят мужчины? Какой у них идеал красоты? Один из секс-символов казахстанского кино, исполнитель роли Макса Тауекел Мусилим признался, что привязанности к одному и тому же типу фигуры в модном бизнесе нет.

"С каждым разом все меняется, и это хорошо. Для меня в девушке все важно – и внутренний мир, и все, что связано со внешностью. Думаю, многие бы женщины хотели волшебное платье, которое делало бы их идеальной в их представлении, не было бы диеты и все бы перестали бы заниматься фитнесом. Я сам диету не держу, но стараюсь активно заниматься спортом", - сказал актер.

Режиссер фильма Дамир Тастембеков пытался умело уйти от ответа, сославшись на то, что женат и его супруга ему нравится.

Что кривить душой, сначала, конечно, встречают по одежке, а потом уже смотришь на все остальное. Но душа все равно будет преобладать своей красотой, какой бы девушка ни была внешне, я думаю. Важно, чтобы душа была чистой, светлой, это самое главное в девушке, - сказал Тастембеков.

Бытует мнение, что худые девушки злее и стервознее пышек. Но, скорее всего, это домыслы, что ярко демонстрирует пример актрисы Карлыгаш Мухамеджановой. В жизни она добрая и понимающая, да и завистливых взглядов со стороны пышек в реальной жизни не замечала, но в кино ей пришлось сыграть холодную, жесткую и гламурную мастерицу дизайна.

Мы, актеры, в жизни незаметные чаще всего, а в кино у нас есть образ. Вероятность, что такая драка, как в фильме "Пышка", повторится в моей жизни, равна нулю. Я всегда играла положительных героинь, но сейчас согласилась на эксперимент. Антагонистов играть нелегко, это мой первый опыт, пришлось воспринимать себя по-другому, с ужасом смотрела на себя, - поделилась Мухамеджанова.

Человек – это, прежде всего, личность, важна и внешняя, и внутренняя красота. В идеальном мире, на наш взгляд, и девушки, и парни вне зависимости от внешности красивы душой, потому что все мы, прежде всего, люди. А если вас пока еще что-то не устраивает в себе, это повод начать менять себя хотя мысленно. Даже пышка может быть роскошной, главное не забывать, что ваш мир поменяется, когда вы себя примете и полюбите такими, какие вы есть.

Альберт Ахметов

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