Полностью поднят личный состав полиции Нур-Султана

За прошедшие сутки в столице произошло 74 дорожно-транспортных происшествий.

Департамент полиции Нур-Султана в связи с погодными условиями работает в усиленном варианте несения службы. Полностью поднят и работает личный состав Департамента для оказания содействия населению, передает zakon.kz.

По всем направлениям закрыты трассы, а также закрыты отдельные участки дорог для движения транспортных средств. За сегодняшнее утро увеличилось количество ДТП. На Кощинской трассе произошло 4 ДТП с участием 18 машин, также между гипермаркетами "Метро" и "Кенмарт" произошло 3 ДТП с участием 8 машин. Сотрудники полиции работают на месте.

Сегодня, 27 февраля в 10.04, водитель 1956 г.р. управляя автомашиной марки "КамАЗ", следуя по Карагандинской трассе не доезжая ТД "Кенмарт", допустил наезд на пешехода 1969 г.р., который жестами рук пытался остановить "КамАЗ". В результате ДТП от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Проводится дознание, - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Департамент полиции города предупреждает: всем водителям транспортных средств нужно быть внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования Правил дорожного движения.

Просим жителей столицы отнестись с пониманием – выполнять требования патрульных полицейских. Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге. Единственный способ обезопасить себя от дорожно-транспортных происшествий и падений – быть предельно внимательным, не спешить, - обратились в полиции.

За прошедшие сутки в столице произошло 74 дорожно-транспортных происшествий.

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