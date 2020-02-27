Изнасилование учительницы в Павлодарской области: подозреваемый задержан

Проводятся все необходимые следственные действия.

В Павлодарской области произошел страшный случай: 25 февраля в первый день работы 19-летняя учительница была изнасилована. Спустя два дня подозреваемого задержали, передает zakon.kz.

Подозреваемый в изнасиловании 19-летней учительницы задержан. Проводятся все необходимые следственные действия, - сказал Sputnik заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Ельдар Абдикенов.

Мужчину задержали 27 февраля в соседнем поселке. По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 120 (изнасилование) и 121 (насильственные действия сексуального характера).

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не распространяется.

По информации ДП области, подозреваемый - местный житель, который характеризуется отрицательно.

В 2017-2018 годах привлекался за совершение краж. Уголовные дела были направлены следователями в суд, но затем прекращены судом за примирением сторон.

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