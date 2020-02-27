Появилось видео задержания преступника в Алматы

Он находился в международном розыске.

Фото : кадр из видео

В Алматы задержан мужчина, находившийся в международном розыске порядка 8 лет, сообщает zakon.kz.

Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 26 февраля в Алматы задержан 33-летний житель Караганды, находившийся в международном розыске порядка 8 лет за совершение тяжкого преступления, а именно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 103 УК в редакции 1997 года), - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Мера пресечения – "содержание под стражей".

Напомним, в июле 2019 года прокуратурой Карагандинской области розыск лица перепоручен Антикоррупционной службе.

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