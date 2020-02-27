Air Astana просит правительство не сокращать число рейсов в Сеул

Согласно постановлению уже с 1 марта количество рейсов между Алматы и Сеулом должно быть сокращено с 5 до 1 рейса в неделю и между Нур-Султаном и Сеулом с 2 до 1 рейса в неделю.

Авиакомпания Air Astana выразила озабоченность по поводу сокращения рейсов между Казахстаном и Южной Кореей, передает zakon.kz.



Решение ограничить авиасообщение было принято 26 февраля межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Согласно постановлению уже с 1 марта количество рейсов между Алматы и Сеулом должно быть сокращено с 5 до 1 рейса в неделю и между Нур-Султаном и Сеулом с 2 до 1 рейса в неделю.





При этом не был принят во внимание тот факт, что у авиакомпании на данный момент забронировали билеты около 17 000 пассажиров. Только в марте месяце вылететь в Сеул планировали 2182 человека, а вернуться в Казахстан - 2254 человека. Авиакомпания не представляет возможным вывезти на следующей неделе двумя рейсами пассажиров 7 рейсов.

Поскольку большинство пассажиров – это граждане Казахстана, посещающие Корею в медицинских целях, в том числе для лечения онкологических заболеваний, считаем нецелесообразным значительно сокращать авиасообщение в такие сжатые сроки. Хотим отметить, что другие страны не ограничивали авиасообщение в Южную Корею либо сократили количество рейсов не более чем на 20%, - заявили в авиакомпании.

Air Astana обратилась к комиссии с просьбой пересмотреть решение и разрешить авиакомпаниям самостоятельно скорректировать расписание во избежание паники и неопределенности среди пассажиров.

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