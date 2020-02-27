Можно ли вернуть вложенные на ОСМС средства, если не болел за год

Министр напомнил, что в этом вопросе важна дисциплина, регулярность платежей, как в пенсионный фонд.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов объяснил, можно ли казахстанцу вернуть свои средства, которые он в течении года отчислял в ОСМС, но не заболел, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается возврата денег, сразу скажу - нет. Деньги, накопленные в текущем году, будут потрачены в текущем году. Те 250 миллиардов накопленных, мы уже начали тратить. Которые получим в следующем году - они будут потрачены всем, кто нуждается (с следующем году), — сказал Биртанов на встрече с представителями СМИ.

Он напомнил, что по закону человек не имеет права не платить средства в ОСМС. В случае, если у человека нет возможности платить или он попал в какую-то тяжелую жизненную ситуацию, тогда можно зарегистрироваться, как безработный.

Либо вы можете перейти в категорию самозанятых. Здесь важна дисциплина, регулярность платежей, как медстрахования, как в пенсионный фонд. Регулярность важна, и не менее 8 платежей в год - тогда фонд будет наполнен деньгами и позволит выполнять наши обязательства перед вами по повышению качества и перечня услуг, - объяснил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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