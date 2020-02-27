В Акмолинской области прошел Слет волонтеров

В области стало больше добрых сердец, готовых бескорыстно помогать людям и стране.

В регионе под концептом "Birgemiz" начал работать фронт-офис волонтерской деятельности в рамках семи общенациональных проектов. Открытие его состоялось с участием акима области Ермека Маржикпаева, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, фронт-офис станет консультационным, методическим, обучающим, информационным центром, призванным объединить всех сподвижников добровольничества, стать местом притяжения всех волонтеров.

Далее региональные координаторы, инициативные группы собрались на областной слет "Біргеміз" - "Мы - вместе", большинство из которых уже несколько лет являются участниками добровольной социально направленной и общественно полезной деятельности.

Открывая мероприятие, руководитель региона подчеркнул значимость волонтерства как показателя ответственности граждан и готовности менять мир к лучшему.

В нынешнее время форма взаимопомощи приобрела более широкие масштабы. Добровольчество объединило людей разных возрастов и профессий в стремлении делать добро, быть там, где нужны их знания и участие, бескорыстная помощь, теплота сердец и сострадание, - отметил Ермек Маржикпаев.

Выступая перед своими единомышленниками, участники, которые знают о добровольчестве не понаслышке, поделились своим путем к успеху через волонтерство. Одна из них - председатель общественного фонда "Вера в добро" Татьяна Спиглазова, являющаяся разработчиком мази от пролежней, которую пациенты и их родные прозвали "Таниной".

В рамках Слета волонтеров подписаны Меморандумы о сотрудничестве между акиматом Акмолинской области и Общественным фондом "Лига волонтеров Казахстана", а также между акиматом Акмолинской области и Региональным советом Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" по Акмолинской области.

В ходе мероприятия волонтерские организации "Милосердие", "Рахат", "Жаңа толқын", "Лидер.кз", "Феникс" представили презентации своей деятельности, а также истории создания самих добровольных сообществ.

По завершению мероприятия руководитель региона наградил 16 активных волонтеров и организаций благодарственными письмами, в числе которых председатель благотворительного Фонда "Бiз бiргемiз-Мы вместе!" Калымтай Шерьязданов. Организация создана семь лет назад для оказания помощи и поддержки детям с тяжелыми заболеваниями. Сам руководитель организации неформально удостоился в регионе звания "серебряного волонтера".

Сами участники Слета, находясь в атмосфере единомышленников, поделились своими впечатлениями о мероприятии.

Я был очень рад оказаться в числе участников знаменательного события, связанного с официальным запуском областного фронт-офиса волонтеров Birgemiz и Слета волонтеров. Бескорыстные поступки и добрые дела – наша традиция, корнями уходящая в глубь веков. Наш народ всегда протягивал руку помощи тем, кому приходилось трудно, - подчеркнул руководитель Фонда "Феникс" Ербол Амантаев.

Довольными остались и сами организаторы мероприятия. "Слет волонтеров помог сплотить нашу команду еще сильнее. Думаю, что такие мероприятия станут нашей доброй традицией", - отметила одна из организаторов, руководитель Молодежного центра области Анара Бельгибаева.

В завершении мероприятия прошли две площадки, организованные Волонтерским медицинским центром и Общественным фондом "Лига волонтеров Казахстана".

К слову, волонтерское движение в области активно развивается. В регионе зарегистрировано 74 волонтерских центра, 12 общественных фондом и общественных организаций, занимающихся волонтерством, в которых зарегистрировано 2 301.

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