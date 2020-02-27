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Куда обращаться, если ты стал жертвой финансовой пирамиды

Телефон доверия: 8(7172) 31-61-45.

Фото : fincult.info27 февраля 2020, 13:38

Департамент экономических расследований по предупреждает граждан, что за рекламу и осуществление деятельности финансовых пирамид предусмотрена административная и уголовная ответственности, предусмотренные статьей 150 Кодекса РК об административных правонарушениях и статьей 217 Уголовного кодекса РК, а также, предупреждает граждан об опасности вовлечения в различные финансовые пирамиды и махинации, сообщает zakon.kz.

Если Вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вовлечены Ваши знакомые или близкие, просим обратиться в Департамент экономических расследований по Нур-Султану
Телефон доверия: 8(7172) 31-61-45, - говорится в сообщении.

Финансовая пирамида - это организация, которая привлекает средства населения в какие-либо инвестиционные проекты, но по сути никакой инвестиционной деятельности не ведет, и выплаты в которой предыдущим участникам проекта осуществляются за счет привлечения средств новых участников.




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