МИД РК выясняет, были ли казахстанцы в гостинице на острове Тенерифе

Также в Иране живут 170 казахстанцев, часть из них – сотрудники посольства и члены их семей.

На брифинге в Министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров рассказал о ситуации с поддержкой казахстанцев в свете коронавируса в Италии и Иране, передает корреспондент zakon.kz.

"По информации службы здравоохранения Канарских островов, подтверждено два случая заболевания в этом отеле. Переносчиками являются двое граждан Италии, которые отдыхали в этом отеле на острове Тенерифе. Местными властями было принято решение ввести карантинный режим в этой гостинице. Тем не менее, наш консул направил запрос в Министерство иностранных дел Испании. Как только мы получим официальный ответ, сообщим. На сегодняшний день в Испании зарегистрировано более 10 случаев заболевания", - сказал Смадияров.

Он добавил, что в Италии проживает около 1800 граждан, из них только 673 на консульском учете.

Прямых рейсов из Италии в Казахстан нет, в основном - через третьи страны. В нашем посольстве создан оперативный штаб, они через соцсети всех извещают, держат данный вопрос на контроле. Среди зараженных и под подозрением граждан Казахстана нет, - повторил официальный представитель.

По его словам, проблема рейсов из Европы в том, что любой гражданин может заехать в любую страну ЕС, пересечь границу, без штампа о пересечении границы, никто об этом не узнает.

"Мы ведем переговоры с европейскими партнерами, европейские власти принимают свои меры, думаю, в ближайшее время они сообщат", - уточнил он.

Также Смадияров рассказал по ситуации с казахстанцами в Иране.

В Иране в настоящее время временно проживает примерно 170 граждан Казахстана. Из них 74 сотрудника посольства и члены их семьи. Студентов - семь, 73 гражданина, которые работают по вахтовой системе, и остальные 16 человек. На консульском учете 119 граждан. Как вы знаете, ранее был рейс Тегеран-Алматы-Тегеран каждый понедельник, но в настоящий момент данное авиасообщение приостановлено. Среди заразившихся нет казахстанцев, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!