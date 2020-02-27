Готов ли Казахстан к массовому возвращению граждан из Южной Кореи

В Южной Корее находится 30 тысяч казахстанцев.

Казахстан может принять более решительные меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Южной Корее, сообщил на встрече с представителями СМИ министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Мы следим за ситуацией в Южной Корее. За прошедшие сутки темп прироста составил порядка 48% к предыдущему дню. Это очень высокие темпы. К сожалению, есть тенденция к увеличению. По КНР самые высокие темпы роста были 65-70% за сутки. Поэтому, если будет ситуация усугубляться и количество пациентов и темпов роста будет угрожающим, мы примем более решительные меры, — сообщил Биртанов.

Он напомнил, что на сегодня пока мерами является карантинизация вновь прибывших и сокращение рейсов с 1 марта 2020 года.

В большей степени не рекомендуем, чтобы туда выезжали, потому что придется их всех потом вывозить. Сейчас обсуждаем вопрос, сколько наших граждан желают вернуться, чтобы их всех вернуть, пока порог опасности еще не очень высокий в Корее, — добавил министр.

На сегодня, по его словам, в Южной Корее находится 30 тыс. граждан Казахстана, и в случае, если из них 25 тыс. человек захотят вернуться, то может произойти дефицит мест в медучреждениях.

Допустим, 25 тысяч захотят вернуться. Это огромное количество. Понятно, что у нас на сегодня резервных мест в инфекционных больницах порядка 7 тыс. Еще около 3,5 тыс. медучреждений мы можем карантинизировать. Если это количество будет превышать, потребность карантинизации (возрастает). Мы прорабатываем, у нас уже есть методики апробированные в других странах, — заверил Биртанов.

Министр напомнил, что основная задача - обеспечить нормальные бытовые условия пациентов, гигиена, а также питание должны соблюдаться.

Это не лишение свободы. Всего лишь карантин. Мера, которая принимается в особых случаях. Мы полагаем, что в большинстве случаев будет достаточно домашнего карантина. Самоизоляция этих людей, чтобы они ограничили потенциальные все контакты. Поскольку в течение 14 дней мы не будем знать, болеют они или нет. Когда 14 дней пройдет, мы убедимся, что он не заболел, мы увидим что опасность миновала, то в продолжении карантина нет необходимости, — заключил Елжан Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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