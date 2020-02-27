Охранник ночного клуба изнасиловал девушку в Актобе

Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

В Актобе, охранника ночного клуба, который изнасиловал 23-летнюю девушку приговорили к 2,5 годам в учреждении средней безопасности, сообщает zakon.kz.

Он также выплатит моральный ущерб два миллиона тенге. Адвокат девушки будет подавать на апелляцию.

Прокурор запросила 4 года и потребовала удовлетворить выплату иска о моральном ущербе в полном объеме, девушка в иске запросила с него сумму морального ущерба три миллиона тенге, за поруганную честь!

Надеюсь прокуратура Актобе опротестует решение суда, мы в свою очередь, тоже, будем подавать на апелляцию, - говорится в сообщении Немолчиkz.

Охранник ночного клуба написал в Instagram девушке, которая до этого отдыхала в увеселительном заведении. Молодые познакомились, общались. Как-то он приехал к ней ночью, сказал, что есть серьёзный разговор. На его машине они немного отъехали от дома. Там мужчина набросился на нее и надругался, рассказывала девушка "Диапазону". Она была девственницей и предупреждала до этого молодого человека, что воспитана в казахских традициях. Жертва написала заявление в полицию. Дело об изнасиловании уголовный суд №2 в Актобе рассматривал за закрытыми дверями.

27 февраля судья приговорила обвиняемого к 2,5 годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!