Зеленый флешмоб в преддверии весны

Специалисты говорят, что зеленый цвет активизирует деятельность головного мозга, улучшает кровообращение, обмен веществ, выравнивает сердцебиение и улучшает самочувствие.

Всего каких-то два дня и долгая зима, наконец-то, закончится. 28 февраля 2017 на российском Первом канале в программе "Доброе утро" был запущен зеленый флешмоб, который поддержала вся Россия. Корреспондент zakon.kz решил поделиться с читателями настроением приближающейся весны и вместе с обитателями Алматинского зоопарка устроить свой, казахстанский "зеленый" флешмоб.

Специалисты говорят, что зеленый цвет активизирует деятельность головного мозга, улучшает кровообращение, обмен веществ, выравнивает сердцебиение и улучшает самочувствие. Так давайте устроим себе зеленый праздник и мысленно приблизим весну!

Конечно, в Алматинском зоопарке не отмечают никакой день зеленого цвета, но животные такой расцветки есть, причем, их немало.

В основном животные зеленого цвета – тропические, поэтому они яркие, разноцветные и красивые.

Алмазный фазан

Жемчужная ящерица

Зеленая байга

Зеленый древесный питон

Игуана

Йеменский хамелеон

Крокодиловый кайман

Кубинский крокодил

Павлин

Попугай большой александровский

Попугай большой кольчатый

Солдатские ары

Подготовил Альберт Ахметов

Фото Михаила Сорокоумова

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!