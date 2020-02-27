Я отказался от двойников - Путин

Предполагалось, что дублер будет вместо Путина присутствовать на мероприятиях, где находиться небезопасно.

Президент России Владимир Путин в интервью агентству ТАСС рассказал, что отказался от идеи иметь двойников, передает zakon.kz.

Путин признался, что идея привлечь двойника возникла в начале 2000-х, но он отказался. Предполагалось, что дублер будет вместо него присутствовать на мероприятиях, где находиться небезопасно.

(Идея) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом, - сказал он.

Президент России заявил, что никогда не привлекал двойников.

В 2000 году руководитель Федеральной службы охраны Евгений Муров отмечал, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности президента, которые исходили в то время от террористов. Но использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны президента, в такой мере нет необходимости, утверждал Муров.

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