Тюрьмы в Казахстане не являются рассадником туберкулеза - эксперт

Среди осужденных и мигрантов четко отслеживается заболеваемость туберкулезом.

Приоритетом противотуберкулезной службы в Казахстане являются профилактика заболевания, своевременное выявление и амбулаторное лечение больных среди всех слоев населения, в том числе уголовно-исполнительной системе и среди мигрантов, сообщает zakon.kz.

В Казахстане борьба с туберкулезом поставлена на высоком государственном уровне. Так, еще в мае 2014 года правительство приняло и утвердило Комплексный план по борьбе с туберкулезом, который был рассчитан до 2020 года. То есть уже в этом году можно будет подводить итоги реализации этой важной национальной противотуберкулезной программы. Предварительные подсчеты показывают, что ее выполнение идет должным образом. За эти годы в разы снизились такие ключевые показатели, как смертность и заболеваемость от туберкулеза. В 2019 году, к примеру, на диспансерном учете с активным туберкулезом состояло 13 894 человека, что на 813 случаев меньше, чем в 2018 году. В перспективе в соответствии с целями и задачами Всемирной организации здоровья, планируется снизить смертность от туберкулеза на 95% и заболеваемость этой болезнью на 90% по сравнению с 2015 годом.

По словам директора Национального центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Малика Аденова, сегодня приоритетом противотуберкулезной службы в Казахстане является профилактика заболевания, его своевременное выявление и амбулаторное лечение больных среди всех слоев населения, в том числе уголовно-исполнительной системе и среди мигрантов.

- В обществе бытует мнение, что как будто в пенитенциарной системе рассадник туберкулеза, огромный резервуар инфекций и так далее. Это не так, там проводится большая работа, - говорит врач. – Для этого у нас вся нормативно-правовая база, которая на сегодня есть в Казахстане - все приказы, руководство, клинические протокола, как лечить, как диагностировать и так далее - полностью унифицированы в нашем гражданском секторе и полностью соответствуют стандартам ВОЗ. И это дает хорошие результаты, в местах лишения свободы из года в год снижаются заболеваемость и смертность от туберкулеза.

По словам врача, там налажена четкая связь с партнерами гражданского сектора. Если человек болел в заключении туберкулезом, то после отбытия наказания его данные передаются соответствующим противотуберкулезным службам вне пенитенциарной системы по месту прибытия, где он должен встать на учет. Если не встал, то его участковые ищут, находят и делают все, чтоб он продолжил лечение.

- К этому мы привлекаем и общественные неправительственные организации, чтобы они содействовали, чтобы пациенты после выхода на свободу продолжили эффективное лечение, - говорит директор центра. - Также большое внимание уделяем мигрантам,как внутренним, так и внешним.

У нас обследуются все прибывающие в нашу страну иностранцы и в случае выявление у кого-либо из них туберкулеза, их лечат за счет государственных средств. Если не заразная форма, то чтобы оно не перешло в заразную форму. А если другая форма туберкулеза, то до тех пор, пока состояние этих пациентов не улучшится. В последующем их отправляют в страну происхождения, откуда они прибыли и мы передаем в их медицинскую противотуберкулезную службу информацию, что у них была обнаружена такая-то форма туберкулеза, что они получили такое-то лечение, такие-то препараты и и рекомендуем дальше продолжить лечение.

То есть связь с нашими соседями, откуда в основном прибывают мигранты, полностью налажена.

Торгын Нурсеитова

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