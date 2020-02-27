Биртанов рассказал об "откатах" врачам

Врачи направляли пациентов в лаборатории для ненужных анализов.

О ненужных анализах и "откатах" врачам рассказал на встрече с представителями СМИ министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно сдерживать ненужные консультации. Потому что факт остается фактом, когда многие лабораторные исследования назначаются без наличия показаний. Только потому, что государство за них платит. Мало того, что мы выявили факты, когда частные лаборатории платят врачам, чтобы они к ним направляли чаще. Это они называют таким интеллигентным словом "кэшбэк", а мы такое называем "откат". Такое, мы считаем, неприемлемо. С этим нужно бороться, - сказал министр.

По его словам, каждый раз, когда врач направляет куда-то своего пациента, тогда он должен нести ответственность за обоснованность этого направления.

Во-вторых, вы должны беспрепятственно эту услугу получить. Есть определенный саботаж, потому что есть стремление некоторых главврачей сохранить деньги. Но я их не понимаю. На самом деле необходимые средства у фонда есть для оплаты. И гораздо больше средств, чем в прошлом году. Могут быть саботажи, но чаще всего непонимание этих бизнес-процессов, - сказал Биртанов.

Он добавил, что в таких вопросах некоторые главврачи путаются, поэтому необходимо обращаться в колл-центр фонда.

Это как омбудсмен для пациентов и обеспечивать своевременность услуг. Он будет проверять обоснованность и приписки, но также проверяет, чтобы люди своевременно все показания получали, - подчеркнул глава Минздрава.

На встрече министр напомнил, что за предыдущие годы, когда проводилась подготовка к запуску ОСМС, было накоплено почти 250 млрд тенге, с начала 2020 года в фонд поступили уже 64 млрд тенге.

Что это нам дает? Пакет бесплатных медицинских услуг вырос на 50 %. В 2020 году по сравнению с 2019 финансирование увеличилось на 50 %. Это беспрецедентный рост, которого ранее не было. Наша задача , чтобы граждане это почувствовали. Если в среднем на одного человека было 55 тыс, то стало 84 тыс тенге. В деньгах был триллион тенге, а стало 1,5 триллиона тенге, - заключил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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