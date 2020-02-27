Более 2 триллионов тенге продали казахстанские обменники в 2019 году

Чуть более половины от всего объема нетто-продаж за январь–декабрь 2019 года приходится на два мегаполиса — Алматы (731,3 млрд тг) и Шымкент (305,3 млрд тг).

В Казахстане нетто-продажи долларов США обменными пунктами в декабре 2019 года составили 214,3 млрд тенге — на 0,9% меньше, чем в ноябре, но на 66,5% больше, чем за декабрь 2018-го, передает zakon.kz со ссылкой на ranking.kz.

Официальный обменный курс доллара в среднем за декабрь был равен 383,9 тенге за 1 доллар США — на 1% меньше, чем в ноябре, но на 3,2% больше, чем в декабре 2018-го. В январе 2020 года официальный курс доллара в среднем составил 378,7 тенге — на 1,3% меньше, чем в прошлом месяце.

В целом за 2019 год объем нетто-продаж долларов США обменными пунктами достиг более чем 2 трлн тенге — сразу на 45,3% больше, чем за январь–декабрь 2018 года.

Как отмечается, чуть более половины от всего объема нетто-продаж по РК за январь–декабрь 2019 года приходится на два мегаполиса — Алматы (731,3 млрд тг) и Шымкент (305,3 млрд тг). Замыкает тройку лидеров Нур-Султан с объемом в 155,6 млрд тенге.

Меньше всего нетто-продаж долларов США приходится на Алматинскую (22,4 млрд тг), Туркестанскую (24,8 млрд тг) и Северо-Казахстанскую (29,1 млрд тг) области.

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