В феврале в Нур-Султане выпало осадков в три раза выше нормы

Сегодня, 27 февраля в уборке снега задействовано почти 1,5 тыс. единиц спецтехники и 1605 дорожных рабочих.

В феврале 2020 года в Нур-Султане выпало осадков в три раза выше нормы, сообщает zakon.kz.

Учитывая сложные погодные условия, когда дождь сменяется со снегом, в городе наблюдается гололед. Сохраняется штормовое предупреждение, сильный ветер, только за февраль уже выпало 44 мм, норма же составляет 15. В ночь с 26 на 27 февраля выпало 9 мм, это больше полумесячной нормы! В январе выпало больше чем в 3 раза - 53 мм при норме 16 мм, - сказала директор гидрометеологического центра РГП "Казгидромет" Марина Шмидт.

Как отметили в пресс-службе УДОР Нур-Султана, таким образом, в ноябре выпало 47 мм (при норме 28 мм), в декабре - 39 мм (при норме 22 мм), в январе - 53 мм (при норме 16 мм). При этом, если за весь прошлый зимний сезон выпало 102 мм снега, то в текущем году только за ноябрь-февраль уже более 183 – что почти в два раза выше нормы. ⠀

В ведомстве дополнили, что 27 февраля 2020 года в уборке снега задействовано почти 1,5 тыс. единиц спецтехники и 1605 дорожных рабочих. Ведутся работы по посыпке территорий противогололедным материалом и откачке воды. Всего за весь период было вывезено более 4 млн 840 тыс. куб.м. снега. При этом сделано 403 455 рейсов.

Трассы по всем направлениям закрыты. Информацию по закрытым автодорогам можно узнать по номеру 1403.

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