Более 2 тыс. парней будут призваны в армию в 2020 году из Алматы

Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

27 февраля 2020 года под председательством первого заместителя акима Ерлана Кожагапарова прошло совещание по итогам призыва граждан на срочную воинскую службу за 2019 год и задачах на предстоящий год, передает zakon.kz.

На повестке дня рассматривались вопросы обеспечения призыва на службу, работа комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву, работа по розыску уклоняющихся от службы, меры военно-патриотического воспитания молодежи. В ходе обсуждения участники заседания внесли свои предложения по совершенствованию работы в данном направлении.

В целом, в докладе заместителя начальника Департамента по делам обороны Алматы полковника Ф. Курмангажинова было отмечено, что местные органы военного управления Алматы в полном объеме выполнили наряд на призыв граждан на срочную воинскую службу за счет призывных ресурсов мегаполиса.

Благодаря слаженной работе по отбору молодого пополнения УДО Алатауского, Алмалинского, Бостандыкского, Жетысуского и Турксибского районов совместно с акиматами районов и Управлениями полиции районов были укомплектованы все команды согласно плана призыва за ДДО г. Алматы По итогам призыва 2019 года названные управления районов отмечаются как лучшие по организации и обеспечению призыва, - озвучил Курмангажинов.

Напомним, согласно Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва. Весенний призыв на срочную воинскую службу будет производиться в течение 4-х месяцев, до конца июня текущего года. В 2020 году с Алматы планируется призвать более 2000 человек.

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