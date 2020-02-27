При первом же подозрении на туберкулез идите в больницу – эксперт

Сегодня туберкулез хорошо диагностируется и лечится.

Что делать, если у вас появилось подозрение на туберкулез, куда обращаться, каковы первые признаки этого заболевания, рассказал директор Национального центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения Малик Аденов, сообщает zakon.kz.

- Туберкулез – не приговор, сегодня это вполне управляемое инфекционное заболевание, которое очень хорошо диагностируется, - говорит врач. - Система диагностики в Казахстане доступна абсолютно всем и есть препараты, которые эффективно излечивают любую форму туберкулеза.

Самое главное, наши граждане должны знать, что все методы лечения и диагностики у нас доступны и при первых же признаках заболевания обращаться за медицинской помощью по месту жительства. Как советует директор центра, можно обратиться в любую медицинскую организацию, в любой медицинский центр в том числе к поликлинике, к которой пациент прикреплен. И если медработники заподозрят туберкулез, они возьмут анализ мокроты и направят его для диагностики в лабораторию, которая имеется в первичной медицинской сети.

«Первые симптомы туберкулеза - это кашель продолжительностью более двух недель, повышение температуры до 37-37,5 градусов. Как правило, пациент не ощущает эту температуру, она отличается от температуры, которая бывает при ОРВИ или какой-нибудь другой вирусной инфекции, - пояснил Малик Аденов. - Также первыми признаками туберкулеза являются усталость, утомляемость, потеря в весе. Такая симптоматика, возможно, говорит, что это туберкулез, хотя это не факт, поэтому лучше провериться».

Также в Казахстане ежегодно проводятся скрининговые исследования, в том числе флюорографические для того, чтобы выявить не только туберкулез, но и другие заболевания легких, в том числе онкологические,которые, возможно, у пациента начинают развиваться.

Среди детей основным методом профилактики заболевания туберкулеза является вакцинация БЦЖ. Первая прививка делается в первые три дня после рождения ребенка. Если есть какие-то медицинские противопоказания, то вакцинация откладывается и проводится в ближайшие два-три месяца делается после их устранения.

По итогам 2019 года вакцинирование по Казахстану составило 97,6 процентов. Это достаточно высокий показатель. Для сравнения: ВОЗ рекомендует не менее 95% и этот индикатор казахстанские врачи успешно выполняют.

- Проба Манту обычно делается в шесть лет, когда ребенок идет в школу, потому что иммунитет, который дается против туберкулеза вакциной, он работает в среднем 5-6 лет, - пояснил врач. - Если манту отрицательное, то эот говорит о том, что у человека нет иммунитета против туберкулеза. В таком случае делают еще одну ревакцинацию в 6-7 лет, который в последующие 5-6 лет тоже позволяет защитить организм ребенка от заболевания.

Малик Аденов напомнил, при вакцинации БЦЖ иммунитета пожизненного стойкого нет. Но если вакцинированный ребенок заболеет, то он болеет уже более легкими формами туберкулеза. Тяжелых заболеваний у вакцинированного ребенка, как правило, не бывает, резюмировал врач.

Торгын Нурсеитова

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