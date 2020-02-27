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Доллар выше 380 тенге вполне реален в ближайшие дни

Ситуация, складывающаяся на мировых рынках, оставляет тенге все меньше шансов удержать свои позиции.

Фото : Day.Az27 февраля 2020, 18:10

Уже завтра доллар может подняться до 380-381 тенге, так как продолжающиеся наступление коронавируса на мировые рынки почти не оставляет выбора нашей национальной валюте. Такое мнение выразил в своем телеграмм-канале FINANCEkaz аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев, сообщает zakon.kz.

Немного отыгравший вчера к вечеру российский рубль и нефть ниже $52 за баррель в моменте не оставляют тенге почти никакого шанса — но он умничка и крепко держится в области ниже 380. К сожалению, учитывая такой напор — завтра возможно ему придется сдаться и вернуться к 380-381 за доллар — вирус почти не оставляет выбора — все в красной зоне, – написал Андрей Чеботарев.


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