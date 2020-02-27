Число зараженных коронавирусом в Испании выросло до 16 человек
В статистику вошли и два случая заражения у иностранцев, которые уже выписаны из больниц.
Фото : 5.ua27 февраля 2020, 18:12
В Испании подтверждено уже 16 случаев заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
В статистику вошли и два случая заражения у иностранцев, которые уже выписаны из больниц.
На данный момент в стране 14 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании Фернандо Симон.
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